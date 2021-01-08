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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğundan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 65'e kadar yükseldiği gözlendi. (CGK-
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