- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 65'e kadar yükseldiği gözlendi. (CGK-
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