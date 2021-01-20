Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

SIZIR ŞELALESİ BUZ SARKITLARI DETAY

Uzunlu Hava Sıcaklığı Şelale Buz Sarkıtları Uttu 

-SIZIR BELEDİYE BAŞKANI ALİ TAMER RÖPORTAJ
-ŞELALE DETAY
-DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( SİVAS - DRONE) SİVAS

- Sivas’ta hava sıcaklığı-20 dereceye düşerken Sızır Şelalesi buz tutu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Aşırı soğuklardan Sivas’ın Gemerek İlçesi Sızır Beldesi’ne nasibini aldı. Beldede hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düştü. İlçe sınırları içerisinde bulunan turistik sızır şelalesi buz tuttu. Donan şelalede uzunluğu 3 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Ortaya çıkar eşsiz manzara görenleri büyüledi. Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtip, “Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Sızır Şelalesi Kış mevsiminde doğal güzellikleriyle tüm insanlarımızı buraya davet ediyor. Gerçekten de gördüğünüz üzere buz sarkıtları kışın oldukça harika gözüküyor” dedi.
Şelalenin buz tutmuş halini görüntülemek isteyen doğa tutkunları ise Sızır Şelalesinde giderek fotoğraf çekti. Sızır Şelalesinin buz tutmuş hali havadan drone ile de görüntülendi. (EA-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı