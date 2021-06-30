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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
(SİVAS Türkiye’de 8 kez rastlanmıştı, 9’ncusu Sivas’ta görüldü

(SİVAS Türkiye’de 8 kez rastlanmıştı, 9’ncusu Sivas’ta görüldü

-Örümcek detay

Bulduk 

--Çocuklar detay
--vatandaş röp

( SİVAS ) Türkiye’de 8 kez rastlanmıştı, 9’ncusu Sivas’ta görüldü- Türkiye’de şuana kadar 8 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin dokuzuncusu Sivas’ta görüldü.
SİVAS

- Türkiye’de şuana kadar 8 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin dokuzuncusu Sivas’ta görüldü.
Sivas kent merkezi Altuntabak Mahallesinde çocuklar bahçede oturdukları sırada otların arasında bir örümcek gördü. Örümceğin diğer türlerden farklı olduğunu anlayan çocuklar örümceği alıp kavanoza koydu. Örümceğin insan yüzlü örümcek olduğunu anlayan çocuklar örümceği kavanoza koyarak et ve kıyma ile besledi. “Biraz korktuk’’ Tuğba Canpolat, “Biz dışarıdaydık çocuklarımızla birlikte. Dikkatimizi çekti ve sonra alıp kavanozun içine koyduk. Dikkatlice baktık ve baktığımızda zaten anlaşılıyordu. Biraz koktuk. Geçen gün haberlerde duymuştuk 6’ncısı görüldü 7’ncisi görüldü gibi. Bizde bunu bulduk. Çocuklarında bayağı bir ilgisini çekti. Kıyma ve et ile besledik. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere soruyoruz ne yapmalıyız diye. Çocuklar açısından da endişeleniyoruz. Zararlı mıdır zehirli midir?’’ dedi.
Bahattin Sarıkaya “Bahçede oturuyorduk. Sonra örümceği fark ettik. Baktık insan yüzlü örümcek. Aldık ve besledik. Haberlerde görmüştük oradan da dikkatimizi çekti’’ diye konuştu.
İlber Yalçın ise, “Bahçede arkadaşlarımla otururken bulduk. Korktuk tabi. Haberlerde de görmüştük. İnsan yüzlü örümcek diye’’ (DK-GF-
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