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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

-Yolda kalan araçlar

Akalan Kar Yağışı Trol 

--Kurtarma çalışmaları
--Röportajlar
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde geldi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde yoğunluğunu arttırdı. Sivas -Ankara karayolu Köklüce mevkiinde bir çekicinin kayarak makaslaması nedeniyle bir süre araç ulaşımına kapandı. Kapanan yol yaklaşık 2 saat sonra açıldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sürücülerin yardımı ile kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışması ile trafik kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan yoğun kar yağışının etkili olduğu Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel mevkiinde araç ulaşımına kapandı. Sivas-Kayseri karayolu ile Beştepeler mevkiinde çekicilerin yolda kalması nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Kapanan noktaların açılması için çalışma başlatıldı. Vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi.

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