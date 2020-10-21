Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta sis etkili oldu

Sivas’ta sis etkili oldu

-Sisten detay

Hava Sıcaklığı Trol 

--Trafikten detay

( SİVAS )- Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü SİVAS

- Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sonrası sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. İlerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti. (OE-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement