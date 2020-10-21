Sivas’ta sis etkili oldu

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( SİVAS )- Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü SİVAS



- Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sonrası sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. İlerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti. (OE-GF-



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