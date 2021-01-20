- Sivas’ta Sibirya soğukları, Ulaş gölü dondu

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( SİVAS )- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı SİVAS



- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı . Sivas mevsimin en soğuk günlerini yaşıyor. Yurt genelinde en düşük sıcaklık Sivas’ın İmranlı ilçesinde -28 derece oldu. Sava sıcaklığı il merkezinde -20 derece Ulaş ilçesinde ise -23 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğukta suya dair ne varsa dondu. Ulaş Gölü de dondurucu soğuktan nasibini aldı. Gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. İlçede yaşayan gençler göl kenarına giderek fotoğraf çektirdi. (VK-GF-



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