Sivas’ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

--Şehirden detaylar

--Ağaç altlarında serinleyenler

--Detaylar



( SİVAS )- Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı SİVAS



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Termometreler ise 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü oluşu dolayısı ile Sivaslılar aşırı sıcakta evlerinden çıkmaktansa vakitlerini evlerinde geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelenecek yer aradı. Sıcaktan bulananlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu güne kadar Sivas’ta 29 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklık 34.5 derece olmuştu. Bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklık, son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık oldu.

