Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Sivas’ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sivas’ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

-Termometre detayı

Hava Sıcaklığı Rekor Hava Sıcaklıkları Sıcaklık Aşı 

--Şehirden detaylar
--Ağaç altlarında serinleyenler
--Detaylar

( SİVAS )- Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı SİVAS

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Termometreler ise 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü oluşu dolayısı ile Sivaslılar aşırı sıcakta evlerinden çıkmaktansa vakitlerini evlerinde geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelenecek yer aradı. Sıcaktan bulananlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu güne kadar Sivas’ta 29 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklık 34.5 derece olmuştu. Bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklık, son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık oldu.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement