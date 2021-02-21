Sivas'ta plastik poşetli kar eğlencesi

-Çocuklar ile röp.



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası bir grup çocuk eline geçirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı SİVAS



- Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası bir grup çocuk eline geçirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, çocukların ise keyifli anlar yaşamasına sebep oldu. Bir grup çocuk kent merkezi Şeyhşamil Mahallesi'nde boş bir araziyi kayak pistine çevirdi. Çocuklar eline geçirdikleri poşet, tahta ve kızaklarla karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Gönüllerince eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.



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