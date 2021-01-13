Sivas'ta özlemle beklenen kar sevinçle karşılandı

--Şimşek görüntü

--Kar yağışından görüntü

--Kartpostallık görüntüler

--Somalili öğrenciler detay ve röportaj



( SİVAS )- Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, yağan karın keyfini ilk kez kar gören yabancı uyruklu öğrenciler çıkarttı. SİVAS



- Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Beyaza bürünen kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, yağan karın keyfini ilk kez kar gören yabancı uyruklu öğrenciler çıkarttı. Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas’ta uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı akşam saatlerinde itkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleriyse yoğun kar yağışına rağmen uygulamalarını sürdürdüler. Kar yağışının keyfini ise yurt dışından Türkiye’ye eğitin görmek için gelen Somalili öğrenciler çıkarttı. İlk kez kar gören öğrenciler doyasıya eğlendiler. Öte yandan kar yağışının başladığı dakikalarda oluşan şimşek ve gök gürültüsü ürküten görüntüler ortaya çıkarttı. Şimşek ve gök gürültüsü kameralara yansıdı. (VK-GF-



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