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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta Kasım ayında çiçek açtı

Sivas’ta Kasım ayında çiçek açtı

Çiçek açan elma ağacı

Hava Sıcaklıkları 

-Yunus Ünalmış Röportaj
-Yalın Şimşek Röportaj
-Ağaç detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gemerek ilçesinde elma ağacının Kasım ayında çiçek açması görenlerin şaşkınlık yaşamasına neden oldu.Gürün ilçesinde Yunus Ünalmış’a ait tarlada bulunan elma ağaçları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle çiçek açtı. Sonbahar mevsiminin son ayında ağaçların çiçek açması şaşkınlığa neden oldu. Yunus Ünalmış şaşkınlık yaşadıklarını söyleyerek, “Annemle tarlaya gittik. Kasım ayının sonlarındayız annem elma çiçek açmış dedi.
Birde baktık, hayrete düştük. Kasım ayında çiçek açtı bizde hayrete düştük. Bu mevsimde elmalar yere dökülür ya da toplanır. Geldiğimizde çiçek açtığını görmek bizi hayrete düşürdü" dedi.
Yalın Şimşek isimli vatandaş ise “burası Sivas’ın Gemerek ilçesi. Normalde yapraklarını dökmesi gereken elma ağacı çiçek vermeye başladı.
Bu durum bizim buralarda alışılagelmiş bir olay değil. Biz de şaşırıyoruz” dedi.

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