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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta ilginç görüntü, araçlar buhar içerisinde kayboldu

Sivas’ta ilginç görüntü, araçlar buhar içerisinde kayboldu

Karayolunda seyreden araçlar ve buhar görüntüsü

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-Buhar içinde kaybolan insan detayı
-Vatandaş röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta güneşli havanın etkisiyle karayolunda bulunan buz ve kar kütlelerinin erimesi buhar oluşmasına neden oldu- Buharın etkisiyle yolda seyreden araçlar adeta gözden kayboldu SİVAS

- Sivas’ta güneşli havanın etkisiyle karayolunda bulunan buz ve kar kütlelerinin erimesi buhar oluşmasına neden oldu. Buharın etkisiyle yolda seyreden araçlar adeta gözden kayboldu. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde dondurucu soğuğa bıraktı. Öğle saatlerindeyse güneşin yüzünü göstermesiyle hava ısınmaya başladı.
Sivas - Erzincan karayolunda bulunan buz ve kar kütleleri sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı.
Eriyen buz ve kar kütlelerinin etkisiyle havada buhar oluştu. Kara yolunun belli kesimlerinde etkili olan su buharı güzel görüntüler oluşturdu. Karayolunda seyreden araçlarsa adeta buharın içerisinde kayboldu. “İlginç ve güzel görüntü var” Zara ilçesinden Sivas kent merkezine seyahat eden Nejat Arslanbulut, yolda ilginç bir görüntü olduğunu belirterek “Yolda ilginç ve güzel bir görüntü var. Mevsimin azizliği, güzelde bir görüntü. Yolda buzların, karların erimesinden dolayı buharlaşma oluyor. Ardında böyle bir görüntü ortaya çıkıyor”
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