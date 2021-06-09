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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sivas’ta Haziran ortasında kar yağdı

- Sivas’ta Haziran ortasında kar yağdı

-Yüksek tepeleri beyaza bürüyen kar

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu SİVAS

Hava Sıcaklığı Cep Telefonu Yağan Irak 


- Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu. Sivas’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı şaşkınlık yaşatan görüntüler oluşturdu. Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöyük köyü yakınlarındaki yüksek dağlarda hava sıcaklığı 3 dereceye kadar geriledi. Yüksek tepelerde yağmur yerini kara bıraktı. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Haziran ayı ortasında alışık olunmayan bu görüntü şaşkınlığa neden oldu. Yağan yağmurunda etkisi ile kısa sürede eriyen kar kütlesi uzaktan da olsa cep telefonu ile görüntülendi. (YK-GF-
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