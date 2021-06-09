- Sivas’ta Haziran ortasında kar yağdı



- Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu. Sivas’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı şaşkınlık yaşatan görüntüler oluşturdu. Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöyük köyü yakınlarındaki yüksek dağlarda hava sıcaklığı 3 dereceye kadar geriledi. Yüksek tepelerde yağmur yerini kara bıraktı. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Haziran ayı ortasında alışık olunmayan bu görüntü şaşkınlığa neden oldu. Yağan yağmurunda etkisi ile kısa sürede eriyen kar kütlesi uzaktan da olsa cep telefonu ile görüntülendi. (YK-GF-

