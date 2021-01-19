Sivas’ta hayat dondu, termometreler eksi 17’yi gösterdi

( SİVAS ) -- Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Hayat adeta buz kesti SİVAS
- Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Hayat adeta buz kesti Sivas’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yerini dondurucu havaya bıraktı. Kentte termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmağın yüzeyinde buz adacıkları oluştu. Sabah işlerine giden vatandaşlar buz tutan otomobilin camlarını kazımak zorunda kaldı. Evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan yapay gölün yüzeyi dondurucu havanın etkisiyle buz tuttu. Gölette sadece, yüzen ördeklerin dalgalandırdığı bölümler donmadı. (OE-GF-
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