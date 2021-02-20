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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas’ta görsel şölen.. Kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas’ta görsel şölen.. Kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

-Kırağıya bürünen ağaç ve bitkiler detay

Hava Sıcaklığı Yazla Kar Yağışı Irak 

--Tarihi binalar detay
-- Kızılırmak kenarı eşsiz manzara detay
--Vatandaş röp
--Termometre detay
--Drone görüntüsü
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-not: görüntü tünelde

( SİVAS )- Sivas’ta dondurucu soğuğun etkisiyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu- Masalsı güzellik havadan görüntülendi SİVAS

- Sivas’ta dondurucu soğuğun etkisiyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Masalsı güzellik havadan da görüntülendi. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sivas’ta sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırının altında 19 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kırağı oluştu. Kırağı nedeniyle ağaç dalları ve çeşitli bitkiler beyazla kaplandı. Masalsı görüntülerin oluştuğu kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Eşsiz manzara havadan görüntülendi. 51 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas'ta ulaşıma kapanan 51 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için temizleme çalışmalarının sürüyor. Kentte bugüne kadar birçok kez kapanan 4 bin 942 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ın İmranlı ilçesi eksi 26.6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk 3'ncü ili oldu.
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