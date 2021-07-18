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Sivas’ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler

Sivas’ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler

Drone görüntüsü

Göller Hava Sıcaklıkları Irak Plaj 

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( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı SİVAS

- Sivas’ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı. Sivas’ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Rekor sıcaklıkların yaşandığı Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kavuran sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu. Serinlemek isteyenler ise Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölüne akın etti. Tödürge gölünün kıyısı doldu taştı. Ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı. Serinlemek için Tödürge gölünü seçen her yaştan çok sayıda kişi kendilerini gölün serin sularına bırakıp oyunlar oynayarak eğlendi. Sivaslılar, Sivas’ın göllerinin Antalya sahillerini aratmadığını söylediler.
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