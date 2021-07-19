Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi

GÜNEŞ DETAY

Su Gölgeli 

-VATANDAŞLAR DETAY
-YÜZÜNÜ YIKAYAN, ÇEŞMEDEN SU İÇEN VE KAFASINI YIKAYAN VATANDAŞ DETAY
-AĞAÇ ALTINDA GÖLGELENEN VATANDAŞ DETAY
-TERMOMETRE DETAY
-DETAYLAR

( SİVAS )- Ekstrem sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş ağaç altlarına akın etti SİVAS

- Ekstrem sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş ağaç altlarına akın etti.Sivas adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Kimi gölgede oturarak serinlerken kimi de çeşme başlarında elini yüzünü yıkadı. Kavurucu sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu.Şaziye Saygın, “Havalar çok sıcak gidiyor. Bugün daha sıcak. Mahvoldum sıcaktan. Soda içerek su içerek serinliyorum. Anormal bir sıcaklık var bu sene. Zamanında kışı yaşamadık şimdi yazı yaşıyoruz çok sıcak’’ dedi.
Yüksel Yanmaz ise, “Sıcaklardan bunaldığımız için geldik bölge arkadaşlarla gölge bir yerde gölgeleniyoruz, istirahat ediyoruz. Yıllardan beri Sivas’ta yaşıyoruz ama böyle bir sıcak hiç görmedik’’ diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı