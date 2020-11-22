Sivas’ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi



- Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi. Sivas'ta bazı alanların "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete’ de yayımlandı. Bu kapsamda Sivas’a uzaklığı 84 kilometre olan Doğanşar ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Dipsiz göl ve şelalesi koruma altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Dipsiz Göl, Şelale ve Mağara doğal sit alanı, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi. (OE-



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