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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu

Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu

-boş cadde ve sokaklar detay

Hava Sıcaklığı Tors Uttu Kar Yağışı Irak 

--araçların üstüne kapatılan battaniye ve kilim detay
--motorsikletli kurye detay ve röp
--havaya sıcak su atılması
--vatandaş röp

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Ölçülür hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Araçlarının camlarının buzla kaplanmasını istemeyen vatandaşlar, camları battaniye ve halılarla kapatarak önlem almaya çalıştı. Soğuk havada çalışmak zorunda olan kuryelerse soğuk havadan nasibini aldı. Soğuk havanın etkisiyle havaya serpilen sıcak suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü de görüldü.

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