SİVAS - 'Doktor balıklar' Kalkım Kaplıcaları'nda da şifa dağıtacak
SİVAS - "Doktor balıklar" Kalkım Kaplıcaları'nda da şifa dağıtacak - Kalkım Balıklı Kaplıcası - Vali Salih Ayhan'ın kaplıcayı ziyareti - Suda yüzen çocuklar - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması Sivas 'ın "doktor balıkları" Kalkım Kaplıcaları'nda da şifa dağıtacak - Özellikle sedef hastalığına iyi geldiğine inanılan "doktor balıklar", Kangal Balıklı Kaplıcası'nın yanı sıra aynı ilçedeki Kalkım Balıklı Kaplıcası'nda da sağlık turizmine hizmet verecek - Vali Salih Ayhan: - "Dev bir proje hazırlayacağız, şu ana kadar Sivas 'ın bir projeye harcadığı en büyük parayı harcayacağımızı düşünüyoruz. Devasa alanda yekpare bir proje yürüteceğiz"SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas 'ın Kangal ilçesinde özellikle sedef hastalığına iyi geldiğine inanılan ve "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklar, İl Özel İdaresince hazırlanan projeyle Kalkım Balıklı Kaplıcası'nda da şifa dağıtacak. Sivas Valiliği, Kangal ilçesi Kalkım köyünde bulunan Kalkım Balıklı Kaplıcası'nın sağlık turizmine kazandırılması için çalışma başlattı.Valilik himayesinde İl Özel İdaresinin yürüteceği proje kapsamında, Kalkım Balıklı Kaplıcası'na otel, apart evler, spor alanı ve sosyal alanların bulunduğu tesisler yapılacak.Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, Kalkım Balıklı Kaplıcası'nda da Kangal Balıklı Kaplıcası'nda bulunan ve sedef başta olmak üzere birçok deri hastalığına iyi gelen "doktor balıklar"ın benzerinin olduğunu söyledi.
Dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri olmayan doktor balıklar için sağlık ve termal turizmde devasa bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Ayhan, "Dünyanın dört bir tarafından gelip buradan farklı yollarla götürülerek otellerde bir konsept oluşturuyorlar. Müthiş bir değerimiz var, dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri yok." dedi. - Projenin 2 yılda tamamlanması hedefleniyorAyhan, doktor balıkların sadece Kalkım köyünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Turizmden pay almak istiyoruz, yoğun hareketlilik olacak, Anadolu'ya müthiş bir akım olacak, buna inanıyoruz. Kalkım Balıklı Kaplıca ile ilgili özel bir çalışma yapıyoruz. Kalkım Balıklı Kaplıca'nın kaynak koruma raporu onaylandı, imar planlarını bitirdik. Bundan sonraki aşamada arkadaşlarımız mülkiyet problemlerini hallediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda proje ekipleriyle sahaya iniyoruz. Dev bir proje hazırlayacağız, şuana kadar Sivas 'ın bir projeye harcadığı en büyük parayı harcayacağımızı düşünüyoruz. Devasa alanda yekpare bir proje yürüteceğiz. Entegre bir proje olacak. Spor, gezinti alanları oluşturacağız. Sadece otel değil, apart evler de oluşturacağız, dinlenme havuzları, normal havuz, kür havuzları gibi bir düşüncemiz var." Sivas 'a yakın zamanda dev bir tesisi kazandıracaklarını vurgulayan Ayhan, "Hazırlıklarımızı yaptık, finans konusunu da kısmen çözdük, para sıkıntımız inşallah olmayacak. Doktor balıkların hak ettiği değeri göreceğini ve bundan da çok büyük bir turizm geliri olacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu. Projenin temelini yıl sonunda veya 2022 yılının başlarında atmayı hedeflediklerini dile getiren Ayhan, "Temel attıktan sonra da 1,5 yıl içerisinde hizmete almak istiyoruz. Projeye başladıktan sonra 2 yıl içerisinde Sivas ımıza ve dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımıza doktor balıkların şifa dağıtmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Ayhan, kurulacak tesisin işletmesinin özel sektörle yapılacağını sözlerine ekledi. - Doktor balıklarKangal Balıklı Kaplıcası'nda yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce küçük balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor. Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği ifade ediliyor.
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