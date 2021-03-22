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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek

SİVAS - Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek

- Çaltı Çayı'nın drone ile çekilmiş görüntüsü - Çaltı Çayı'ndan görüntüler - Kaymakam Mehmet Bek ile röportajDivriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek - Sivas 'ın Divriği ilçesinde, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çaltı Çayı üzerine 1500 metrelik yürüyüş yolu, 3 asma köprü ve kafeterya yapılacak - Divriği Kaymakamı Mehmet Bek: - "Pandemi öncesinde Ulu Cami ve diğer tarihi alanlara gelen yerli ve yabancı turist sayımız 100 - 120 bin civarındaydı. Bu projelerle amacımız yıllık 200 bin civarında kişiyi Divriği'ye çekmek ve ilçemize turizm potansiyeli kazandırmaktır"SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası ile inanç turizminde önemli yere sahip Sivas 'ın Divriği ilçesi, Çaltı Çayı üzerinde hayata geçirilecek projeyle doğa tutkunlarını ağırlayacak.Divriği Kaymakamlığınca hazırlanan ve bölgedeki maden firmalarının desteğiyle hayata geçirilecek kanyon projesi kapsamında, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltı Çayı üzerine yürüyüş yolları, asma köprüler ve kafeterya yapılacak.Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için Çaltı Çayı Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Proje kapsamında 1500 metre yürüyüş yolu ve 3 asma köprü yapacaklarını, yürüyüş yolu sonunda ise 80 metrekarelik eski baraj binasını kafeteryaya çevirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Bek, amaçlarının ilçedeki turizmi alternatifli hale getirmek olduğunu dile getirdi.UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, Kes Doğan Kalesi'nin, Anadolu'nun ilk 10 mescidinden biri olan Kale Camisi ve Hüseyin Gazi Türbesi'nin bulunduğu Divriği'nin, inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bek, "Amacımız alternatif oluşturarak vatandaşlarımızın Divriği'ye daha çok gelmesini ve ilçemizde daha çok zaman geçirmesini sağlamak." diye konuştu.
- Hedef 200 bin turistİlçedeki projelere desteğinden dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür eden Bek, şunları kaydetti:"İnşallah bu projeler tamamlandığında Divriği'nin turizm potansiyeli artacaktır. Pandemi öncesinde Ulu Cami ve diğer tarihi alanlara gelen yerli ve yabancı turist sayımız 100 - 120 bin civarındaydı. Bu projelerle amacımız yıllık 200 bin civarında kişiyi Divriği'ye çekmek ve ilçemize turizm potansiyeli kazandırmaktır."

Mescid Yürüyüş Yolu Kanyon Yabancı Turist Muhabir 

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