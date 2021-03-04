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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİVAS - Dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesine kadar yürüdü

SİVAS - Dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesine kadar yürüdü

- Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyelerinin düzenlediği zirve yürüyüşü etkinliği - Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyelerinden ve dinlenme molasından detaylar - Dağcıların tırmanışı - Zirvede bayrak açılması Sivas 'ta dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesine kadar yürüdüSİVAS (AA) - Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyeleri, Yıldız Dağı'nın zirvesine yürüdü.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, farklı etkinliklerle adından söz ettiriyor. Her yıl profesyonel dağcıların uğrak mekanı olan merkez, Dağcılık İl Temsilciliğinin organizasyonuna ev sahipliği yaptı.İl Temsilciliği üyelerinden oluşan 10 kişilik ekip, Yıldız Dağı'nın 2 bin 552 rakımlı zirvesine kadar yürüdü.Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilcisi Mehmet Baysal, geleneksel dağ yürüyüşünü bu kış sezonunda da başarıyla tamamladıklarını belirtti.
Baysal, "Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafımızda Tokat, bir tarafımızda Sivas 'ın yüksek dağları, Gürlevük Dağı, Beydağı ve Kösedağ görünüyor. Yıldız Dağı, Sivas 'ın en güzel yerlerinden biri." ifadelerini kullandı.Etkinliğe katılan Sebahattin Gezegen de 20 yıldır doğa yürüyüşü yaptığını belirterek, "Yıldız Dağı, Sivas için büyük bir kazanç. Bu bölgede yürüyüş yapmak, zirveye çıkmak ayrı keyif veriyor. Tüm sporseverleri bölgeye yürüyüşe bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Dera Şili 

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