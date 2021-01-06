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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sis bulutu ve kar Hanke Dağlarını kapladı, ortaya görsel şölen çıktı

Sis bulutu ve kar Hanke Dağlarını kapladı, ortaya görsel şölen çıktı

Sis Bulutları

Şehit General Yansıma Doğuş 

-Hanke dağları
-Gün yansıması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Hanke Dağları, soğuk hava nedeni ile sis bulutu ve karla kaplandı. Güneşin doğuşunun da eklendiği manzara, görsel şölen oluşturdu. Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan şehit tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şiirini yazdığı Hanke Dağları göz alıcı bir güzelliğe büründü. Sis bulutu ve karla kaplanan Hanke Dağları, seyrine doyumsuz manzaralara sahne oldu. Bölgedeki fotoğraf sanatçıları soğuk havalara rağmen görsel şöleni yakalamak için yollara koyuldu. Traktörlerle ilerleyen fotoğraf tutkunları, araçların girmediği bölgeleri yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Tüm zorluklara rağmen yüksek bir bölgeye çıkmayı başaran fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflarla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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