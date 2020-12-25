Şırnak Valisi Pehlivan, Uludere’deki seralarda incelemelerde bulundu

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde yapılan seraları gezdi. Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiği 12 serada ilk verim alındı.Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde kurulan 12 serayı ziyaret eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, genç bir vatandaşın bu işe talip olduğunu söyledi.



Vali Pehlivan, “Biz de GAP İdaresi destekli bir proje hazırladık. 5 dönümlük bir arazi üzerine yapılmış olan bu seraların Hilal beldemize, Uludere’mize ve Şırnak’a hayırlı olmasını diliyorum. Biz valilik olarak 300 bin liralık bir projeyi hayata geçirdik. İşletmecimiz tarafından da geriye kalan ücret karşılandı. İlk etapta domates fideleri dikildi. Şimdi domatesler yeşerdi. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde bölgemizde huzur hakim oldu. Bu huzurla beraber tarım öne çıktı. Hem hayvancılık hem tarım alanında çok yol kat ettik. Cizre ve Silopi ilçelerinde coğrafi şartlar elverişli. Uludere ilçemizde ise yeni yeni yapılıyor. Bu tür çalışmalar devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde de diğer alanlarda olduğu gibi sera alanında da ilerleyeceğiz. Şırnak Valiliği olarak Antalya Valiliği ile ortaklaşa bir çalışma yürüttük. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında Sera Kardeşliği Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Şırnak’ta seracılık alanında güzel bir mesafe kat edeceğiz” dedi.





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