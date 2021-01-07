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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak'taki tek balık tesisi 5 aileye ekmek kapısı oldu

Şırnak'taki tek balık tesisi 5 aileye ekmek kapısı oldu

balık tesisi

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta bulunan tek balık tesisi 5 aileye ekmek kapısı oldu. Devlet desteği ile kurulan tesiste yıllık 25 milyon balık üretiliyor. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yıllardır balıkçılıkla uğraşan 5 aileye devletten tam destek geldi. Milyonlarca balığın döllenmesi için doğumlarını yapan çiftçiler, balık yumurtalarına gözleri gibi bakıyor. Şırnak genelinde sadece bu tesiste balık üretimi yapan çiftçilerden Zeki Enç, 16 yıldır balıkçılıkla uğraştığını, 5 ailenin bu tesis sayesinde geçimini sağladığını söyledi.

Enç, "Balık tesisi Şırnak genelinde sadece burada var. Devletimizin yoğun bir desteği var. Güzel bir iş, herkese tavsiye ediyorum. Kilogram başına para alıyoruz. Biz de balıklarımızın üretimini burada yapıyoruz. Gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.
Balık tesisini ziyaret eden Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, balıkçılığa destek verdiklerini söyledi.

Kaymakam Solmaz, "Kaymakamlık olarak anaç balık vererek daha balık sayısını arttırmayı planlıyoruz. 2007 yılından beri üretimi gerçekleştiren yetiştiricimize destek olacağız. Şu anda 5 milyon balık üretimi yapılıyor. Yıllık 25 milyon balık satışı yapılıyor. Bölgemizde ilk balık tesisi. Terör yüzünden bölgede bu tür çalışmalar yoktu. İnşallah üretim noktasında çalışmalarımız var. İnşallah 7 güvenlik barajımız var ve bu barajlara balık bırakmayı düşünüyoruz. Bölgemize ve ilimize oldukça katkı sunacak olan bu barajlar aynı zamanda balıkçılık için de elverişli bir bölge olacaktır. Tek niyetimiz yerel üreticilerimizi desteklemek. İnsanlarımız hem üretim hem de pazar alanlarını kaybetmişti. İnşallah balıkçılığı Uludere’de genişletmek istiyoruz. Kültür balıkçılığı ile ilgili projelerimiz var. Üreticimize yeni yılda bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

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