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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak'taki sel sonrası yaralar sarılmaya başlandı

Şırnak'taki sel sonrası yaralar sarılmaya başlandı

yol çalışmaları

Sağanak Yağış Köy Yolları İçme Suyu Batın Boru Hattı 

-kapalı yol
-iş makinaları
-genel ve detaylar
-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta iki gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selin oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağmur sonrası bozulan köy yolları iş makinalarıyla onarılıyor. İlçe Özel İdare ekipleri selden zarar gören köylülerin yardımına koştu. Şırnak İl Özle İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlki, Yol ve Ulaşım İl Müdürü Muzaffer İlce, Su ve Kanal İşleri Müdürü Mustafa Bulmuş, Beytüşşebap Özel İdare Müdürü Kahtan Ürek, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Remzi Turan, köy köy dolaşarak, selden zarar gören vatandaşların yardımına koştu. İlçeye bağlı Günyüzü köyü içme suyu boru hattını onaran ekipler Bölücek, Güneyyaka ve Değirmen köylerine giden yolda çalışma başlattı. 3 gündür kapalı olan köy yollarında hummalı bir çalışma başlatıldığını belirten dozer operatörü Fahri Erdal, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Erdal, "Aşırı yağışlar yolu komple götürmüş, ekipler olarak buradayız. Çalışmalarımız devam ediyor. 4 köy yolumuz tamamen kapalı, açılması için canla başla çalışıyoruz" dedi.

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