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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta yoğun sis hayatı felç etti

Şırnak'ta yoğun sis hayatı felç etti

ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

Sağanak Yağış Aşırı Hız Irak 

-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şırnak kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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