Şırnak’ta toprak kayması kameraya yansıdı

- Şırnak Hakkari karayolunda toprak kayması meydana geldi. Olay, iş makinesinde bulunan ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı yemişli köyündeki Hakkari Şırnak karayolunda toprak kayması meydana geldi. Ekiplerin durumu fark etmesi ile yol trafiğe kapatıldı. Daha sonra yola düşen kaya parçaları iş makineleri yardımı ile temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. (SG-YRT
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