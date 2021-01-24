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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak’ta toprak kayması kameraya yansıdı

Şırnak’ta toprak kayması kameraya yansıdı

İş makinesinin ilerlemesi

İş Makinesi Kamera Yemişli Cep Telefonu Toprak Kayması 

-Toprak kaymaasından görüntü
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak Hakkari karayolunda toprak kayması meydana geldi. Olay, iş makinesinde bulunan ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı yemişli köyündeki Hakkari Şırnak karayolunda toprak kayması meydana geldi. Ekiplerin durumu fark etmesi ile yol trafiğe kapatıldı. Daha sonra yola düşen kaya parçaları iş makineleri yardımı ile temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. (SG-YRT
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