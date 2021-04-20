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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şırnak’ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

Şırnak’ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

Drone görüntüsü

Irak 

-Tarihi kayalardan görüntü

( ŞIRNAK -DRONE-ÖZEL) ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tarihi yapılar göz kamaştırıyor. Terörün minimize edilmesiyle beraber yaylalar serbest edildi, 4 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün yüksek rakımlı Harguri yaylasında bulunan tarihi dev yapılar baharın gelişiyle beraber göz kamaştırıyor. Terörün bölgeden izleri silinmesiyle turizme açılan bölgelerde onlarca yapı görenleri hayretler içinde bırakıyor. Dev taş ve kayalarla yapılan eski yerleşim yeri yöre halkı tarafından 3 bin yıllık bir geçmişi olduğu iddia ediliyor. Köylüler yaz kış bu bölgede piknikler yapıp tarihi bölgede güzel vakit geçiriyor. Başaran köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan eski yerleşim yeri havadan görüntülenirken, ortaya güzel görüntüler çıktı. (SRD-AKK-Y)
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