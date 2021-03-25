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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

şelale

Sağanak Yağış Şelale Yükselen 

-debisi yükselen dere
-genel ve detaylar
-fotoğraf çeken vatandaşlar
-röportajlar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta etkili olan şiddetli yağmur ve dağ zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şelale oluştu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte dağ zirvelerindeki karlar da eriyince onlarca şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Lokman Gökçe isimli vatandaş, bölgede şelalelerin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi.

Gökçe, "Her yıl bu anı bekliyoruz. Yağmur sonrası sürekli burada şelale oluşuyor. Biz de buraya gelip fotoğraf çekiyoruz" dedi.

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