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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta öğretmen ve öğrenciler okullarına 'renk' kattı

Şırnak'ta öğretmen ve öğrenciler okullarına 'renk' kattı

Şırnak 'ta öğretmen ve öğrenciler okullarına "renk" kattı - Okuldan detay - Görsel sanatlar öğretmeni Zafer Çetinkaya'nın duvardaki resmi boyamasından detay - Görsel sanatlar öğretmeni Zafer Çetinkaya'nın öğrencilerle resim üzerinde boya yapması - Öğrencilerden Yılmaz Yiğit, Selman Kızıl ve Kerem Benzer ile röportaj - Teknoloji tasarım öğretmeni Cihat Yıldırım'ın okul duvarına resim yapmasıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri okulun duvarlarını, çeşitli resim ve figürlerle renklendirdi.Kumçatı beldesinde Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni Zafer Çetinkaya ve teknoloji tasarım öğretmeni Cihat Yıldırım öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler okul duvarlarına Türkiye haritası ve manzara gibi çeşitli resimler çizdi.608 öğrencisi bulunan okulda duvarları renklendirerek adeta tabloya dönüştüren öğretmen ve öğrencilerin bu çalışması takdir gördü.Öğrencilerden Yılmaz Yiğit, okula köyden geldiğini belirterek bu okulda eğitim öğretim görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Yiğit, öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade ederek "Okulumuzun duvarlarına yaptığımız resimler büyük ilgi çekiyor." dedi.
Selman Kızıl da öğretmenleri ile okulun duvarlarına resim çizdiklerini anlatarak okulun güzel bir görünüme kavuştuğunu aktardı.Kerem Benzer ise öğretmenleri ile okul duvarlarını renklendirdiklerini dile getirerek "Okulumuzda öğretmenlerimizle resim çiziyoruz, konferans salonunda film izliyoruz. Okulumuzdan ve öğretmenlerimizden çok memnunuz." diye konuştu.

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