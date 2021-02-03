Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rotatif püskürtme aracının kar püskürtmesi

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

Karayolları Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Uzungeçit beldesi ve Uludere'yi Uzungeçit üzerinden Beytuşebap'a bağlayan yollar, karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. (AB-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı