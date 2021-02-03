Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Uzungeçit beldesi ve Uludere'yi Uzungeçit üzerinden Beytuşebap'a bağlayan yollar, karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. (AB-YRT-
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