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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

kar yağışı görüntüsü

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı 

-evlerden ve derelerden görüntü
-köprülerden ve ağaçlardan görüntü
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son iki gündür etkili olan fırtına sonrası kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz köyü yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken Kaymakamlığa bağlı Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
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