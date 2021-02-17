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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Şırnak’ta fırtına etkili oldu

- Şırnak’ta fırtına etkili oldu

-yağış

Bal Arısı Şiddetli Fırtına Habur Kar Yağışı 

--habur çayı
--çatılar
--arılar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta dün akşamdan beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, bal arıları zarar gördü. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı olurken alçak kesimli bölgelerde ise şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köyünde bir çok evin çatısı uçtu, yüzlerce bal arısı üzerinde bulunan branda ve saçlar zarar gördü. İlçe merkez ve köylerinden geçen Habur Çayı ise yağış nedeniyle kar eriyince çay debisi yükseldi. Can kaybının olmadığı olaylarda maddi hasar meydana geldi. (SRD-AKK-Y)
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