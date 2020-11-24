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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ŞIRNAK - Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar

ŞIRNAK - Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar

- Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in karantinada olan öğretmenlerine evine gitmesi - Karantinada olan öğretmenlerin evlerine gül bırakılması - Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in açıklamasıKovid - 19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar - Şırnak 'ın Silopi ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla Kovid - 19 nedeniyle karantinada olan öğretmenlerin kapılarına gül bırakıldı.ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Silopi ilçesinde koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle karantinada olan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü kapılarına bırakılan gül ile kutlandı. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19 testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan öğretmenleri tespit etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen başkanlığındaki ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyarak, Öğretmenler Günü dolaysıyla öğretmenlerin kapılarına gül bıraktı. Kapılarında gül bulan öğretmenler ekiplere, teşekkür etti. Bilen, salgından dolayı bu yıl Öğretmenler Günü'nü coşkulu kutlayamadıklarını söyledi.

Bu anlamlı günde Kovid - 19 testi pozitif çıkan öğretmenleri ziyaret ettiklerini kaydeden Bilen, "Biliyoruz ki birçok öğretmen arkadaşımız burada ailelerinden uzak dostlarından sevdiklerinden eşlerinden uzak. Biz de kendilerini yalnız hissetmesin istedik. Kapılarına gül bıraktık. Hem geçmiş olsun dileklerimizi sunduk hem de Öğretmenler Gününü kutladık." diye konuştu.

Koronavirüs Karantina Geçmiş Olsun Öğretmenler Öğretmen 

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