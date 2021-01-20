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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak-Hakkari yolunda karla mücadele sürüyor

Şırnak-Hakkari yolunda karla mücadele sürüyor

karla mücadele

Karayolları Güzergah Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

-yol açma çalışmaları
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesini bağlayan İpek yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 2 gündür kapalı olan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şırnak ve Hakkari illerini bağlayan Ortaköy ile Yemişli geçitlerinde karla mücadele sürüyor. 2 gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken karayolları ekipleri sorumluluk bölgesinde bulana Ortaköy-Uludere yol güzergahını gece geç saatlere kadar yoğun bir mesai harcayarak tekrar ulaşıma açtı. Kepçe operatörü Doğan Üce, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü ifade etti.
Üce, "Günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası saha şefimizin talimatlarıyla yol açma çalışmalarına başladık. Şimdi en yüksek bölge olan Betonpınar ve Yemişli köyü bölgesinin yollarını açtık. Ancak Hakkari ve Şırnak yolunu birbirine bağlayan Suvara Kodra geçidinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

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