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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak-Hakkari karayolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şırnak-Hakkari karayolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

yol açma çalışmaları

Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

-ekipler

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Şırnak-Hakkari karayolunda yol açma çalışmaları devam ediyor. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin 600 rakımlı Suvara Kodra geçidinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri her iki yandan yolu açmak için seferberlik başlattı. Gece geç saatlere kadar çalışan ekipler yoğun bir mesai harcadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar yolu açmaya çalışan ekipler, Yemişli köyü bölgesindeki Betonpınar bölgesinde yolu açtı. Kepçe operatörü Cihat Üce, bölgede 5 ekibin çalıştığını belirtti.
Üce, "Şırnak Beytüşşebap yolumuz açık Uludere Şırnak yolumuzda açık. Hakkari yolu kar nedeniyle kapalı, sorumluluk bölgemizdeki bölüme kadar yolumuzu açtık. Hakkari tarafındaki ekipler ise yolu açmaya çalışıyor. Şu an itibariyle bölgemizde kapalı yol bulunmamaktadır" dedi.

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