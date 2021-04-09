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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sinop’ta denizde hortum oluştu

Sinop’ta denizde hortum oluştu

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

Yağmurlu Kamera Cep Telefonu 


- Sinop’ta gün boyu etkili olan yağmur ve rüzgarla birlikte denizde hortum oluştu. Sinop’un kuzey sahillerinden görülebilen hortum bir süre etkili oldu. Denizden kaldırdığı su kütlesi ile birlikte şehre doğru gelen hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Ancak korkulan olmadı. Hortum sahil kesimlerine yaklaştıkça etkisini yitirerek gözden kayboldu. Günün büyük bölümünde yağmurlu ve rüzgarlı bir havanın hakim olduğu Sinop’ta denizde çıkan hortum vatandaşlarca cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
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