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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop’ta 4 yıllık kar hasreti sona erdi

Sinop’ta 4 yıllık kar hasreti sona erdi

Kar yağışının başlangıcından detaylar

Kar Yağışı 

-Beyaza bürünen yerler
-Vatandaşlardan röportaj
-Belediyenin kar küremesi

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta kar yağışının etkili olmasıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sinop’un 4 yıllık kar hasreti sona erdi. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gündüz de etkisini artırarak devam etti. Sinoplular güne kar yağışı ile uyandı. İlk olarak iç kesimlerde görülen yağışlar 4 yıldır kar görmeyen Merkez ve köylerinde de etkili oldu. Şehir kar sevincini yaşıyor. Kar yağışı ile beraber gündüz de geceye döndü. Sokak lambalarının ışıkları yanmaya başladı.
Beyaz gelinliğini giyen Sinop'ta karın çileye dönüşmemesi için çalışmalar da başladı.
Sinop Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme çalışması yapıyor. Sinop'un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 69 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışından Erfelek ilçesinde 12, Ayancık ilçesinde 24, Türkeli ilçesinde 7, Boyabat ilçesinde 9, Saraydüzü ilçesinde 3, merkez 4, Durağan 6, Dikmen 4 köy yolu kapandı. Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. (ÜK-SLH-Y)
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