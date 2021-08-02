Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Sincan Belediyesi yangın bölgesine yardıma devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sincan Belediyesi yangın bölgesine yardıma devam ediyor

Sincan Belediyesi yangın bölgesine yardıma devam ediyor

Sincan belediyesi ekiplerinin çalışmaları

( ANKARA )- Manavgat’a gönderilen iki su tankeri ve 6 kişilik ekip söndürme çalışmalarına destek veriyor ANKARA

Orman Yangınları Yardım Malzemesi Yangın Felaket Harekete Geç 


- Sincan Belediyesi Türkiye’nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası harekete geçmişti. Muğla ve Osmaniye’ye 2 tır yardım malzemesinin gönderilmesinin ardından, şimdide Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderildi. Türkiye’nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor, Sincan Belediyesi yangından etkilenen kardeşlerine destek olmaya devam ediyor. Osmaniye ve Muğla’ya içerisinde bebek bezi, ayakkabı, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım tırları gönderilmişti. Yardımlar bölgeye ulaştı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sincan Belediyesi bölgeye destek olmaya devam ediyor Sincan Belediyesi, Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderdi. Manavgat’a ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.
Ekipler aynı zamanda yangından etkilenen hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla da çalışma yürütüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hepimizin yüreği yandı ancak el ele vererek inşallah bu günleri de atlatacağımıza olan inancım tamdır. Yardım tırlarının ardından Manavgat’ta söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankerini ve 6 kişilik ekibimizi bölgeye uğurladık. Rabbim bir daha vatanımıza böyle felaketler yaşatmasın. Dualarımız sizinle” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı