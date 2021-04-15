Sinanpaşa, Adana’nın Manhattan’ı olacak

-Başkan Kocaispir’in mahalledeki vatandaşlar ile görüşmesi

-Fatih Mehmet Kocaispir röportaj

-Mahalledeki harabe evlerden görüntüler



( ADANA -DRONE)- Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu 17 yıl sonra çözüme kavuştu- Sinanpaşa’daki kentsel dönüşüm, yatay mimariye uygun prestij bir proje olacak- Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir:- “Burası Yüreğir’e değer katacak proje olacak” ADANA



- Adana’nın Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu. Şehrin problemli mahallesi Sinanpaşa, kentsel dönüşüm süreci sonunda bölge Adana’nın Manhattan’ı haline gelecek.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 2006 yılından bu yana çözülemeyen Sinanpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm sürecine 2020 yılının ikinci yarısında müdahil oldu. İlk olarak mahallede 115 dekar alanda kentsel yenileme yapılması için TOKİ-Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi ortak protokol imzaladı.Protokol ile birlikte meclisten hızlı bir şekilde karar alan Yüreğir Belediyesi, bin 600 metrekare civarındaki belediye arsasını 1 TL iz bedeli ile TOKİ Başkanlığına devretti. Başkan Kocaispir’in Ankara ile de görüşmeleri sıkı tutmasının ardından yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu.“İnsanlarımız kötü şartlarda yaşıyor”Bugün de Başkan Kocaispir ve beraberindeki heyet Sinanpaşa Mahallesi’ne giderek müjdeyi vatandaşlara verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yıllardır Sinanpaşa Mahallesi’nin dönüşmesi konusu Yüreğir ve Adana’nın temel gündemlerinden bir tanesiydi. Sinanpaşa Mahallesi Yüreğir’in dışarıya yansıyan yüzü. Çok daha modern şartlarda yaşanması gerekirken maalesef insanlarımız kötü şartlarda yaşıyorlar. Şehrin bu kadar içinde olup da bu kadar metruk kalmış bir bina doğrusunu isterseniz kabul edilebilir değil” diye konuştu.

“En yakın zamanda yıkımın başladığına şahit olacağız”Sürecin son aşamaya geldiğini belirten Başkan Kocaispir, “İmar planlarımızı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne sunduk. En yakın zamanda burada yıkımın ve kentsel dönüşümün başladığına hep birlikte şahit olacağız. Bu yıl içerisinde yıkımlar gerçekleştirildikten sonra TOKİ’nin hazırladığı modern konutların burada yavaş yavaş yükselmeye başladığına şahitlik edeceğiz. Umarım yakın zamanda Yüreğir’de hep beraber Sinanpaşa’dan başlamak üzere başarı hikayesini, kentsel dönüşüm hikayesini yazmış oluruz” ifadelerini kullandı.“Yatay mimariye uygun prestij bir proje olacak”2006 yılından bu yana sürecin devam ettiğini kaydeden Fatih Mehmet Kocaispir, daha sonra şunları söyledi:“Eğer bu yıl temel atma sürecini başlatabilirsek bunun için de çok ciddi bir çaba ve gayret var. Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Adanalı bakanlarımızın büyük gayretleriyle artık gündeme geldi. İnanıyorum ki burada bu sene temeli atınca birkaç yıl içerisinde modern binalarımızın yükseldiğine hep beraber şahit olacağız. Burada 2 tür anlaşma yapıldı. Birincisi kamulaştırma yapılarak, hakları ödenerek alınmış anlaşma var. Bir kesimde kat karşılığı TOKİ ile yapılan anlaşma var. En son 60 civarında vatandaşımızın kamulaştırma davası devam ediyor. Buradaki sayı vatandaşlar ve TOKİ arasındaki nihai görüşmeler bittiğinde netleşecek. Yapılacak konut sayısıyla uygun bir tablo ortaya çıkacak. TOKİ’nin çıkacağı 450 konutluk bir proje. Bu 450 konutluk projenin önemli bir kısmı vatandaşlara veriliyor. Ticari üniteler var. Özellikle cadde üzerinde çok güzel dükkanların, binaların yükseldiğine şahit olacağız. Buradaki proje yatay mimariye uygun prestij bir proje olacak. Sinanpaşa’da yapılacak proje sosyal konut tarzında bir proje değil özellikle prestij ve lüks konutlar şeklinde yükselecek. Hakikaten Yüreğir’e değer katacak proje olacak.”“Adana’nın Manhattan’ı olacak”Sinanpaşa’nın Adana’nın Manhattan’ı olacağını kaydeden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Burada Manhattan’dan kastedilen kentin en güzel mahallelerinden birisiyse kesinlikle doğru bir yaklaşım. Zira Seyhan nehrinin Seyhan ilçesi tarafından çok daha lüks ve pahalı konutlar varken şehrin bu tarafından bu tablo kabul edilebilir değil. Bize üzüntü veren bir tablo. İnanıyorum ki Seyhan Nehri tarafında uzanan Yüreğir hattı Adana’nın en güzel, en yaşanabilir bölgelerinden birisi olacak” ifadelerini kullandı.



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