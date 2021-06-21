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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şimşekler şehri aydınlattı

Şimşekler şehri aydınlattı

Şimşeklerin şehri aydınlatması

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış 

-Sağanak yağış

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Zonguldak dahil 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıların ardından Alaplı ilçesi gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağış ile birlikte gök gürültüsü ve şimşekler şehirde yankı bulurken, üst üste etkili olan şimşekler şehri adeta gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alaplı’nın silüetini ortaya çıkarırken, çakan şimşeklerin oluşturduğu ışıklar seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.
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