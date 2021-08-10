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Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Çakan şimşekler

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-Gökyüzünü aydınlatmaları
-Yağan yağmur

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da sağanak yağmur- Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde yağmur sürprizi yaşandı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Türkiye’nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da akşam saatlerinde sağanak yağmur yağdı. Kentin bazı kesimlerine yağan yağmur hava sıcaklığını da bir kaç derece düşürdü. Kısa süre etkili olan yağmurla birlikte şimşekler çaktı. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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