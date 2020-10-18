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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

şimşekten detay

( BURSA ) BURSA

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış 


- Bursa’da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin gece karanlığını gündüze çevirdiği anlar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Bursa’da sabah saat 5.00’dan itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Beklenen gök gürültüsü ve sağanak yağışın gelişi havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde gece karanlığını gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kayıt edildi. Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bursa: il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece olması bekleniyor.
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