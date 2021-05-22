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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

-amatör kamera-

Amatör Kamera Cenin Kamera Amatör Irak 

-yangın çıkan ev ve yangının söndürülmesi
-detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Bir eve isabet eden şimşek yangına neden oldu GAZİANTEP

- Gaziantep'te gece saatlerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu. Gece saatlerinde bir eve şimşek isabet etmesi sonucu ise yangın çıktı. Gaziantep’te günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından gece saatlerinde yerini kısa süreli yağışa bıraktı. Yağış öncesi art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, yoğun gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu. Kent genelinde etkili olan şimşekler bir çok vatandaşı tedirgin ederken, geceyi de gündüze çevirdi. Şimşekler sonrası kentin çeşitli noktalarında eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan etkili olan şimşeklerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.
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