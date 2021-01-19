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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Simav Gölcük Krater Gölü dondu

Simav Gölcük Krater Gölü dondu

SİMAV'IN GÖLCÜK MESİRE ALANINDAKİ BUZ TUTAN KRATER GÖLÜ GÖRÜNTÜLERİ

Hafta Sonu Sosyal Tesis İsaf Uttu 

-VATANDAŞLARIN BUZ TUTAN GÖLÜN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ GÖRÜNTÜLERİ
-ÇOCUKLARIN KIZAK KAYMA GÖRÜNTÜLERİ
-BUZ TUTAN GÖLDE KAZLARIN GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı'ndaki Krater Gölü buz tuttu. Simav Belediye Başkanlığı tarafından turizme açılan Gölcük Mesire Alanı, hafta içi de vatandaşlarla doldu taştı. Bölgeye gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekilirken, kızak kayan çocuklar da karın keyfini çıkardı. Buz tutan göl ve karlı çam ormanı manzaraları kartpostallık görüntülere sahne oldu. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hafta içinde Gölcük Mesire Alanı'na gelen vatandaşların rahat ulaşımı için, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Başkan Biçer, “Dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük mesire alanındaki sosyal tesisler, hafta sonu kısıtlaması dikkate alınarak misafirlerimize hizmet veriyor. Buz tutan gölün üzerinde fotoğraf çeken vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Tabiat harikası Gölcük Mesire Alanı için, dört mevsim turizm projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.
(MEİ-EFE)
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