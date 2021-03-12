Silvan'da mart ortasında kar yağdı

-Kırsal mahallelerden kar yağışı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, bademlerin çiçek açtığı dönemde kara teslim oldu. Kar yağışı nedeni ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, havaların aniden soğuması çiftçileri tedirgin etti.Silvan ilçe merkezi ile Boyunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Havaların aniden soğuması sonucu Silvan'ın yüksek rakımlı mahallelerinde bastıran kar yağışı çiftçileri tedirgin etti. Yüksek kesimlerde yağan kar, çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar badem ağaçlarının çiçek açmasının ardından ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını söyledi.







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