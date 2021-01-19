Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy yolu ulaşıma kapandı

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( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeni ile kent beyaza büründü. 25 köyün ulaşıma kapandığı ilçede belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Silvan'da kırsal bölgelerde geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeni ile 25 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışması başlattı. Belediye yetkilileri, olası buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. (MRY-YRT



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