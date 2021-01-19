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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Şehir merkezinde kar görüntüleri

Kar Temizleme Kar Yağışı 

-Karayolundan görüntüler
-şehir merkezinde kar görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeni ile kent beyaza büründü. 25 köyün ulaşıma kapandığı ilçede belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Silvan'da kırsal bölgelerde geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeni ile 25 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışması başlattı. Belediye yetkilileri, olası buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. (MRY-YRT
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