Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Silvan'da 40 bin fidan dikildi

Silvan'da 40 bin fidan dikildi

Fidan dikimi

Politika Tarım Allah Şili 

-Kaymakam Belediye Başkan Vekili Çelik ile röp.
-Kaymakam Çelik fidan dikerken görüntü
-detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 40 bin fidan toprağa dikildi. İlçede 2-3 yıl içerisinde toplam 200 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Silvan Kaymalığı, Silvan Belediyesi Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Silvan Boşatlılar Derneğinin ortak projesi kapsamında Selahattin Mahallesi Gaza Tope ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, geçen yıl yapılan ağaç dikme etkinliğinde ülke genelinde ciddi bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.

Çelik, "Silvan'a 40 bin fidan ekimi gerçekleştirdik. Yüz dönümlük bir araziye önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte 200 bin fidanı Silvan'ımıza kavuşturarak adına yakışır güzel yeşil Silvan'ı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Her zaman çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize yeşilin önemini, ağacın önemini anlatmak amacıyla yola çıkıyoruz. Güzel bir yoldayız ve başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız" dedi.
"Silvan Barajı bölgeye katkı sunacak" Silvan Barajının Atatürk Barajından sonra ülkenin en büyük ikinci barajı olduğunu belirten Kaymakam Çelik, "Nasip olursa, 2-3 yıl sonra sulama tünellerinin bitimiyle su tutmaya başlayacak. Bu barajın ilçemize bölgemize yapacağı katkıyı iyi bir şekilde analiz ederek işgücüne ve üretime dönüşecek şekilde planlanmasını yapıyoruz. Silvan ovamız ile Bismil ovasına kadar bütün araziler sulu tarım olacak şekilde ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunacak. Ülkemizin tarım politikaları çerçevesinde üreticimizi ve çiftçimizi bilinçlendirmek istiyoruz. Modern ve teknik sulama yöntemlerimizin vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var, kapsamlı şekilde değerlendirmek istiyoruz. inşallah vatandaşlarımızda bunu bilinçli şekilde Sistemin entegrasyonunu sağlayacağız" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı