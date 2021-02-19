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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Silvan beyaza büründü

Silvan beyaza büründü

Kırsal mahallelerden kar yağışı

Köy Yolları Kar Yağışı 

-Şehir merkezinde kar yağışı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Silvan ilçesi kırsal bölgelerinde dün başlayan kar yağışı bugün sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde etkili olmaya başladı.
Yetkililer mecbur olmadıkça araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

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