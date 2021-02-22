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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silopi'de 4 örümcek maymun koruma altına alındı

Silopi'de 4 örümcek maymun koruma altına alındı

Maymunun yakalanması

Para Cezası Güvenlik Güçleri Doğal Yaşam Alanı İstihbarat Hayvanat Bahçesi 

-Maymunun koruma altına alınması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 4 örümcek maymunu koruma altına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısında S.T. yönetimindeki bir otomobilde yapılan aramada, 4 örümcek maymunu bulundu. Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen maymunlara el konuldu. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen maymunlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına alındı. Aracın sahibi S.T.'ye ise idari para cezası uygulandı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların Türkiye'de doğal yaşam alanı bulunmadığını, bu hayvanların yurt içine sokulması ve ticaretinin yapılamasının yasaklandığını söyledi.

Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısında bir araç içinde bulunan ve el konulan 4 örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Ünitemizde bakımlarını üstleniyoruz, yemeklerini veriyoruz. Ardından Gaziantep'teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz" dedi.
(AYM-YRT-
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